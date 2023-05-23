Посольство России прокомментировало заход авианосца США в Осло

Посольство России назвало заход авианосца США в Осло нелогичной демонстрацией силы

Посольство России в Норвегии назвало заход американского авианосца USS Gerald R. Ford нелогичной демонстрацией силы. Соответствующий комментарий диппредставительства приводит РИА Новости.

Российские дипломаты заявили, что на Западе нет ни одного вопроса, который требует военного решения и внешнего вмешательства. Кроме того, в Норвегии признают, что Россия не представляет для страны прямой военной угрозы, поэтому «подобные демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными», отметили в посольстве.

Накануне Вооруженные силы (ВС) Норвегии анонсировали заход американского авианосца в Осло 24 мая. Прибытие USS Gerald R. Ford позволит Норвегии наладить тесное сотрудничество «с самым важным союзником — с США», указали в ведомстве.

Ранее глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что отправка истребителей американского производства F-16 на Украину не входит в повестку дня. «Я действительно не хочу спекулировать на теме будущих поставок», — сказал норвежский министр.