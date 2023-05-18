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18:55, 18 мая 2023Мир

В Минобороны Норвегии исключили поставку истребителей F-16 на Украину

Sky News: глава Минобороны Норвегии Грам исключил поставку истребителей F-16 на Украину

Фото: Ann Wang / Reuters

Отправка истребителей американского производства F-16 на Украину не входит в повестку дня, заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Его цитирует британский телеканал Sky News.

«Что касается F-16, их отправка не входит в повестку дня. Я действительно не хочу спекулировать на теме будущих поставок», — сказал норвежский министр.

Ранее группа из 14 демократов и республиканцев в Конгрессе США призвала действующего американского президента Джо Байдена разрешить поставки многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Киеву.

До этого сообщалось, что Великобритания и ФРГ давят на США для решения вопроса о поставках истребителей F-16 для ВСУ. Также стало известно, что власти США не разрешили украинским пилотам тренироваться на принадлежащих европейским странам истребителях F-16.

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Глеб Бажуткин
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