В Конгрессе США призвали Байдена разрешить поставки F-16 Киеву

NYT: 14 конгрессменов направили письмо Байдену с просьбой разрешить поставки F-16 Киеву

Группа из 14 демократов и республиканцев в Конгрессе США призвала действующего американского президента Джо Байдена разрешить поставки многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Киеву. Об этом пишет The New York Times.

«Как мы видели из-за первоначальной нерешительности наших союзников в отношении предоставления танков Украине, лидерство США имеет решающее значение в предоставлении Киеву дополнительных ресурсов и новых средств», — говорится в письме законодателей Белому дому, которое координировал конгрессмен Джаред Голден, демократ из штата Мэн.

В тексте послания также указывается, что поставки Украине истребителей F-16 необходимы для эффективного прекращения конфликта «на справедливых условиях».

Ранее Politico сообщило, что администрация Байдена столкнулась с масштабной кампанией европейских правительств, в особенности Британии и ФРГ, которые давят на Вашингтон с целью получения положительного решения о поставках американских истребителей F-16 в интересах Вооруженных сил Украины из стран НАТО, имеющих их на вооружении.

17 мая в Белом доме отказались раскрывать новые подробности возможной поставки истребителей F-16 Украине. При этом Минобороны США не возражает против предоставления Киеву F-16 другими странами.