Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 18 мая 2023Мир

В Конгрессе США призвали Байдена разрешить поставки F-16 Киеву

NYT: 14 конгрессменов направили письмо Байдену с просьбой разрешить поставки F-16 Киеву

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Группа из 14 демократов и республиканцев в Конгрессе США призвала действующего американского президента Джо Байдена разрешить поставки многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Киеву. Об этом пишет The New York Times.

«Как мы видели из-за первоначальной нерешительности наших союзников в отношении предоставления танков Украине, лидерство США имеет решающее значение в предоставлении Киеву дополнительных ресурсов и новых средств», — говорится в письме законодателей Белому дому, которое координировал конгрессмен Джаред Голден, демократ из штата Мэн.

В тексте послания также указывается, что поставки Украине истребителей F-16 необходимы для эффективного прекращения конфликта «на справедливых условиях».

Ранее Politico сообщило, что администрация Байдена столкнулась с масштабной кампанией европейских правительств, в особенности Британии и ФРГ, которые давят на Вашингтон с целью получения положительного решения о поставках американских истребителей F-16 в интересах Вооруженных сил Украины из стран НАТО, имеющих их на вооружении.

17 мая в Белом доме отказались раскрывать новые подробности возможной поставки истребителей F-16 Украине. При этом Минобороны США не возражает против предоставления Киеву F-16 другими странами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские войска нанесли удар по крупным складам ВСУ с иностранной техникой
Прокуратура США рассказала о прежних нарушениях обвиняемого в утечках Пентагона
Биржевая цена на бензин в России побила рекорд третий день подряд
В США назвали ошибку в отношении Вашингтона к Москве
Стало известно о следующей поставке заблокированных в ЕС российских удобрений
В Грузии приготовились к большому наплыву россиян
Озвучены подробности следующего поединка Бетербиева
В Конгрессе США призвали Байдена разрешить поставки F-16 Киеву
Мать Алеси Кафельниковой раскрыла страшные подробности семейной жизни дочери
Названы типичные признаки поведения разлюбивших партнера людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.