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10:33, 23 мая 2023Экономика

Названы самые популярные у россиян продукты на маркетплейсах

Moneyplace: россияне чаще других продуктов заказывают бакалею на маркетплейсах

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Российские пользователи маркетплейсов Ozon и Wildberries в апреле 2023 года чаще всего из продуктов питания заказывали бакалею, вкусные подарки и сладости. Это следует из результатов исследования сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Согласно исследованию, самой популярной категорией на Wildberries стала бакалея. Ее заказывали 2 494 444 раза. На втором месте оказались вкусные подарки, которые приобрели 2 271 307 раза. На третьем месте с существенным отрывом сладости и хлебобулочные изделия — 1 393 097 чек. Чай и кофе также вошли в топ-5 самых заказываемых продуктов питания. Покупатели прибрели товары этой категории 1 166 637 раз.

Пользователи Ozon больше всего интересовались маслами, соусами и специями. Это самый популярный раздел продуктов питания на маркетплейсе и пятый в общем рейтинге заказов вместе с Wildberries. Таких заказов за апрель было сделано 995 920.

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Также аналитики зафиксировали заметно возросший интерес россиян к пищевому мелу, помело, ветчине, диетической детской смеси, сельдерею и творогу. Их покупки на Wildberries существенно выросли с февраля 2023 года.

На Ozon покупатели стали больше интересоваться молочными продуктами, растительными молочными продуктами, фруктовыми консервами и шоколадными чипсами.

Ранее стало известно, что россияне стали активно скупать на онлайн-платформах вещи, связанные с популярным сериалом «Уэнсдей».

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Варвара Кошечкина
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