Россияне стали скупать связанные с популярным сериалом товары

Аналитики Moneyplace: на маркетплейсах вырос спрос на связанные с сериалом «Уэнсдей» вещи

На популярных маркетплейсах Wildberries и Ozon вырос спрос и продажи на категорию товаров, связанных с популярными сериалами. В основном это касается американского сериала «Уэнсдей». Это следует из данных исследования сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, с которым ознакомилась «Лента.ру».

При сравнении показателей оборота за апрель и январь 2023 на Wildberries виден рост в категориях: «Уэнсдей» (+242%) и «Сериал» (+52%). На Ozon рост оборота также выявлен в категориях: «Уэнсдей» (оборот вырос с 6 тысяч рублей до 460 тысяч рублей в месяц), «Сериал» (+58%) и «Постучись в мою дверь» (+226%).

По данным аналитиков, если сравнивать показатели продаж за апрель и январь 2023, то на Wildberries можно увидеть рост в категории «Уэнсдей» на 315 процентов. Также рост продаж отмечен в категории товаров «Постучись в мою дверь» на 5 процентов.

На Ozon при сравнении показателей продаж за апрель и январь 2023 виден рост в категориях: «Постучись в мою дверь» на 195 процентов, «Сериал» на 48 процентов, а в категории «Уэнсдей» продажи выросли с 27 до 750 штук в месяц.

Самые популярные запросы на Wildberries за период с 11.04.2023 по 10.05.2023 по популярным сериалам: «Уэнсдей» (частота запросов составляет 109 тысяч за месяц) и «Платье Уэнсдей» (частота запросов составляет 35 940 раз за месяц). На Ozon самым популярным запросом стало «Платье уэнсдей для девочек» (2 758 запросов за месяц) аналитики сервиса Moneyplace

Из исследования следует, что самые покупаемые товары, связанные с популярными сериалами, за период с 11.04.2023 по 10.05.2023 на маркетплейсе Wildberries: «Платье женское черное с воротником на последний звонок Уэнсдей» и «Платье уэнсдей нарядное для девочки праздничное».

На Ozon самыми популярными стали: «Комплект постельного белья 1,5 спальный Wednesday (Уэнсдей)» и «Картина по номерам Школа талантов Уэнсдей Аддамс».

Аналитики пришли к выводу, что товары по тематике популярных сериалов уникальны, потому что их сложно найти в обычных магазинах. Такие товары продаются в специализированных магазинах, которые отсутствуют в городах с малой и средней численностью населения. Покупатели попросту не знают об их существовании. Поэтому люди все чаще заказывают подобные товары на маркетплейсах, где с большей вероятностью возможно купить нужный товар.

К тому же покупателей привлекает быстрая доставка, удобство получения в пункте выдачи с предварительной проверкой товара и возможность выбрать товар с учетом отзывов других покупателей.

Ранее стало известно, что режиссер Стивен С. ДеНайт назвал звезду сериала «Уэнсдей» Дженну Ортегу запредельно токсичной.