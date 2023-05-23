Инновационный курорт на берегу Финского залива отметил пятилетие

Инновационный prevent age курорт «Первая Линия. Health Care Resort» отметил пятилетие

Инновационный prevent age курорт «Первая Линия. Health Care Resort», расположенный на побережье Финского залива, отметил свое пятилетие во вторник, 23 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что за минувшие годы объект стал лидером в области well-being и проектом, активно ведущим научно-исследовательскую деятельность в области управления возрастом и здоровьем лидеров будущего.

В частности, на базе курорта была открыта полноценная академия биохакинга, реализующая программы по оптимизации работы организма, состояния здоровья и самочувствия с помощью науки, технологий и глубоких знаний о физиологии человека. Одна из последних разработок — комната ментального благополучия, где бесконтактная терапия с помощью мультимедиа технологий и искусства способна оказывать мультисенсорное воздействие на все органы чувств человека. В ближайших планах курорта — запуск новой программы по активации метаболизма, в которой задействовано три драйвера стратегии долголетия: митохондриальная медицина, здоровье микробиоты и ментальное благополучие.

«Мы создали мир будущего, где наша миссия — изменить отношение человека к себе и своему здоровью, создавая инструменты для цельной, долгой и энергичной жизни. Став эталоном для всех оздоровительных курортов России, мы даем пример развития санаторно-курортного комплекса страны в новом, инновационном ключе», — подчеркнула основатель и идеолог курорта Мария Грудина.

В настоящее время курорт реализует более 15 prevent age программ и 30 оздоровительных модулей с глубокой диагностикой организма и терапевтическими методиками различной продолжительности и интенсивности под присмотром высококвалифицированных врачей-менторов. Концепция «Первой Линии» в области оздоровления заключается в

балансе семи составляющих стратегии здоровья: питания, физической активности, окружающей среды, ментального благополучия, исследований и терапии (включающей в себя водолечение, прием нутриентов, восстановительные процедуры), а также эстетики, социума и культуры.

За пять лет «Первая Линия» помогла более 10 тысячам пациентов обрести баланс здоровья, молодости и красоты.