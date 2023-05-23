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18:08, 23 мая 2023Бывший СССР

В Киеве назвали число поддерживающих вступление Украины в НАТО стран

Спикер Рады Стефанчук заявил, что вступление страны в НАТО поддерживают 18 членов альянса

Фото: Johan Nilsson / Reuters

18 стран поддерживают вступление Украины в НАТО, заявил спикер Верховной Рады Украины Роман Стефанчук, выступая в шведском парламенте. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также рассказал, что в Киеве не видят иной альтернативы этому блоку. По мнению украинских властей, членство в НАТО гарантирует республике безопасность.

«Вы знаете, уже 18 стран-членов НАТО поддержали свои заявления о том, что они хотят видеть Украину членом НАТО», — сказал Стефанчук.

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Алевтина Запольская
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