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16:20, 23 мая 2023Мир

В США допустили проведение операции НАТО на Украине после поражения ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США попробуют спасти власть Украины после поражения ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

США совместно с силами НАТО могут провести операцию на Украине после поражения Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judge Napolitano — Judging Freedom.

По его словам, в Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева. Бывший советник Пентагона выразил опасения, что США вместе с Североатлантическим альянсом в самый последний момент предпримут попытку по защите украинской власти.

«Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения», — сказал он.

Ранее Макгрегор заявил, что удерживание украинской армией Артемовска (украинское название — Бахмут) привело к катастрофическим последствиям. По его словам, сражение за город стало поворотным моментом для Украины.

Бывший советник Пентагона также предупредил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет на фронте такая же катастрофа, с какой столкнулся лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Он уточнил, что речь идет об Арденнской операции в декабре 1944 года — январе 1945 года.

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Варвара Кошечкина
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