Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:26, 23 мая 2023Бывший СССР

В Литве пройдет референдум о двойном гражданстве

В Литве референдум о двойном гражданстве пройдет одновременно с выборами президента

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Референдум о двойном гражданстве пройдет в Литве одновременно с президентскими выборами в 2024 году, сообщили в парламенте республики, передает ТАСС.

«На очередном пленарном заседании предложение провести референдум по гражданству 12 мая 2024 года одновременно с первым туром президентских выборов поддержали 111 депутатов, голосовавших против не было, пять человек воздержались», — заявили в литовском сейме.

Ранее председатель Комитета будущего в парламенте страны Раймундас Лопата сообщил, что депутаты сейма захотели переименовать Россию в Московию. Выводы из обсуждения этой инициативы депутаты направят правительству Литвы и европейским странам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названо условие переноса столицы России в Сибирь. Что для этого должно произойти?
Россиянам предложили получить деньги из воздуха
Белгородская область под обстрелом после проникновения украинских диверсантов. Что известно об атаке на российские села?
Российского тренера школы олимпийского резерва заподозрили в изнасиловании детей
Россияне стали чаще банкротиться
Менеджер бара обнаружил в ящике стола притаившегося питона
Медведев пригрозил ядерным апокалипсисом из-за поставок оружия Украине
«Хаббл» зафиксировал плотное шаровое скопление звезд
На Украине создадут корпус морской пехоты
Медведев назвал ответственных за атаку на Белгородскую область
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.