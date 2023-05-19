Литовские депутаты захотели переименовать Россию в Московию

В сейме Литвы обсудят переименование России в Московию с учетом исторического контекста

Депутаты сейма Литвы захотели переименовать Россию в Московию и предложить сделать это западным странам. Об этом заявил председатель Комитета будущего в парламенте страны Раймундас Лопата, передает ТАСС.

Комитет будущего решил «с учетом исторического контекста Великого княжества Литовского» обсудить, как было бы лучше называть страну — Россией или Московией. Выводы из обсуждения депутаты направят правительству Литвы и европейским странам.

По его словам, депутаты желают выработать более приемлемую оценку исторической роли России для избавления от «великорусского нарратива», распространенного в сознании европейцев.

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. Глава государства подчеркнул необходимость привлечения научных учреждений для принятия решения.