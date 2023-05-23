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22:44, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Стало известно об опасениях НАТО из-за трансформирующейся российской армии

Newsweek: НАТО вступает в конкуренцию с трансформирующейся российской армией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО вступает в конкуренцию с трансформирующейся российской армией. Об этом в статье для Newsweek пишет Дэвид Бреннан.

По его словам, российские военные приобретают то, чего им раньше не хватало. «На восточном фланге альянсу приходится готовиться к противостоянию с понесшей потери, но ставшей значительно более опытной и хорошо снабженной российской армией», — говорится в статье.

Также Бреннан подчеркнул, что масштабы украинского конфликта наглядно продемонстрировали неподготовленность стран Запада. Так, по его словам, российские артиллеристы за день могут выпустить больше снарядов, чем страны Европы в совокупности способны произвести за один месяц.

В публикации говорится, что партнеры Украины поспешили отправить Киеву оружие и боеприпасы. Бреннан отметил, что теперь перед Западом стоит сложная задача — восполнить собственные запасы.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западные союзники больше не верят в миф о победе Украины в российской спецоперации. По его мнению, США и Европа считают замороженный конфликт, означающий приостановку боевых действий без официального объявления окончания конфликта, наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО.

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Марина Совина
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