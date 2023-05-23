Телефонный спам предшествовал нападению диверсантов на Белгородскую область

Брянская область подверглась телефонному спаму перед приходом диверсантов на Белгородчину

Начало событий в новости В Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по сбору правоохранителей

Нападению украинских диверсантов на Белгородскую область предшествовал телефонный спам, обрушившийся на жителей и оперативные службы другого региона — Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звонившие пытались дезорганизовать работу экстренных служб, на телефоны дежурных частей поступали звонки якобы от местных жителей, которые заявляли, что видели в приграничных районах Брянской области вооруженных людей с украинскими шевронами и бронетехнику. Также неизвестные звонили и пугали жителей, а те уже жаловались правоохранителям.

Проверка показала, что звонки шли с подменных номеров. Телефонный спам был направлен, вероятно, чтобы отвлечь спецслужбы от нападения диверсантов в Белгородской области.

23 мая сообщалось, что в Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по общему сбору сотрудников правоохранительных органов. Усиление вводится в четырех районах области: Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском.