В Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по сбору правоохранителей

В четырех районах Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по сбору правоохранителей

В Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по общему сбору сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Усиление вводится в четырех районах области: Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском.

22 мая «Эдельвейс» был объявлен в Белгородской области из-за проникновения украинских диверсантов. Этот сигнал активизирует всех полицейских субъекта для борьбы с террористами.

Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил о введении в регионе режима контртеррористической операции (КТО). Территорию области силовики зачищают от диверсантов.