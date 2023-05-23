Силовые структуры
В Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по сбору правоохранителей
В четырех районах Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по сбору правоохранителей
В Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по общему сбору сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Усиление вводится в четырех районах области: Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском.
22 мая «Эдельвейс» был объявлен в Белгородской области из-за проникновения украинских диверсантов. Этот сигнал активизирует всех полицейских субъекта для борьбы с террористами.
Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил о введении в регионе режима контртеррористической операции (КТО). Территорию области силовики зачищают от диверсантов.