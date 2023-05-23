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20:21, 23 мая 2023Силовые структуры

Россиянин столкнул 11-летнего сына с балкона и получил срок

Жителя Екатеринбурга, столкнувшего 11-летнего сына с балкона, осудили на девять лет

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Екатеринбурге ранее судимого местного жителя, напавшего на жену и выбросившего 11-летнего сына с балкона, приговорили к девяти годам и четырем месяцам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, преступление было совершено вечером в середине июня прошлого года в одном из домов на Дагестанской улице. Мужчина поссорился со своей женой и стал ее избивать. Позже он вооружился табуретом и попытался ударить им супругу, однако ему помешал маленький сын — он выбил табурет из рук отца.

Тогда россиянин схватил нож и ударил жену рукоятью по лицу. Пытаясь спасти мать, мальчик ударил отца ножом в грудь, благодаря чему женщина смогла выбежать из квартиры. Ребенок выскочил на общий балкон, однако отец догнал его и столкнул с балкона.

Школьника, упавшего с высоты не менее пяти метров, удалось спасти. Он получил травму головы, туловища и конечностей.

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Елизавета Новикова
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