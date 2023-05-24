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13:36, 24 мая 2023Бывший СССР

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами

В парламенте Армении произошла потасовка после выступления оппозиционного депутата

Кадр: Sputnik Արմենիա

В парламенте Армении произошла потасовка после выступления депутата от оппозиционной фракции «Армения», экс-мэра города Сисиан Артура Саркисяна во время обсуждения кандидатов на должность судьи Кассационного суда. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что Саркисян выступил с обвинением в адрес Армена Даниеляна, который является одним из кандидатов. Депутат обвинил его в своем незаконном аресте, произошедшем в ноябре 2021 года. Член правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян, как сообщается, грубо отреагировал на заявления Саркисяна.

В результате между депутатами произошла словесная перепалка. Затем спикер парламента Ален Симонян вызвал в зал заседаний службу безопасности. Сотрудники силой вывели представителя оппозиции. При этом остальные депутаты оппозиционных фракций попытались остановить произошедшее.

Ранее сторонники армянской оппозиции подрались с полицейскими около здания МИД Армении. Сообщалось, что оппозиционеры прорвали оцепление полиции и разместили на одном из флагштоков здания ведомства флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В ходе прорыва кордона полицейских между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими завязалась потасовка.

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Кристина Есикова
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