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22:30, 24 мая 2023Мир

Губернатор Флориды решил участвовать в выборах президента США

Комитет по выдвижению Десантиса на выборы президента США подал заявку в избирком
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Paul Hennessy / Globallookpress.com

Губернатор Флориды Рон Десантис решил участвовать в выборах президента США, его комитет по выдвижению кандидатом подал заявку в избирательную комиссию, следует из документа избиркома.

«Кандидат Десантис от Республиканской партии претендует на пост президента», — отмечается в сообщении.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Ранее финансисты с Уолл-Стрит высказали опасения по поводу успеха губернатора Флориды в 2024 году. По мнению специалистов, Десантис является «слабым вариантом».

Губернатор Флориды станет соперником экс-президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, тоже поучаствует в гонке. Кроме того, Десантис — конкурент нынешнего лидера страны Джо Байдена, уже объявившего об участии в президентских выборах 2024-го.

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Марина Совина
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