Губернатор Флориды решил участвовать в выборах президента США

Комитет по выдвижению Десантиса на выборы президента США подал заявку в избирком

Губернатор Флориды Рон Десантис решил участвовать в выборах президента США, его комитет по выдвижению кандидатом подал заявку в избирательную комиссию, следует из документа избиркома.

«Кандидат Десантис от Республиканской партии претендует на пост президента», — отмечается в сообщении.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Ранее финансисты с Уолл-Стрит высказали опасения по поводу успеха губернатора Флориды в 2024 году. По мнению специалистов, Десантис является «слабым вариантом».

Губернатор Флориды станет соперником экс-президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, тоже поучаствует в гонке. Кроме того, Десантис — конкурент нынешнего лидера страны Джо Байдена, уже объявившего об участии в президентских выборах 2024-го.

