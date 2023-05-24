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14:14, 24 мая 2023Россия

В Белгородской области рассказали о повреждениях в результате атаки диверсантов

Белгородские власти: предварительно, не менее 500 домов были повреждены при атаке ДРГ

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / ТАСС

Не менее 500 домов, по предварительным данным, были повреждены в Белгородской области в результате атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом рассказали власти приграничного российского региона, передает ТАСС.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков разъяснил, что после происшествия девять человек остаются в больницах.

Также глава региона подчеркнул, что специалисты начали работы по восстановлению электрических сетей, которые пострадали во время захода диверсантов.

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Анна Щербакова
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