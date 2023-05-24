Стало известно о состоянии пострадавших из-за атаки украинской ДРГ россиян

После атаки украинских диверсантов на Белгородскую область 9 человек остаются в больницах

После атаки украинских диверсантов на Белгородскую область девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 24 мая, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги», =- написал он.

Также специалисты ведут работы по восстановлению электрических сетей, которые пострадали во время захода ДРГ. Они должны быть завершены до 15-16 часов 24 мая. После этого восстановится водоснабжение и сотовая связь, добавил глава региона.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В их ликвидации принимали меры Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ. О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину.

В результате случившегося пострадали 12 человек.