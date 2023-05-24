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13:01, 24 мая 2023Среда обитания

В доме Гитлера будут проводить семинары по правам человека

В городе Браунау-ам-Инн в доме, где родился Гитлер, будут проводить семинары для полиции

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В здании в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, будут проводить для полицейских семинары по правам человека. Об этом сообщает «Би-би-си».

Строительные работы по переоборудованию дома должны начаться осенью 2023 года. Ремонт продлится до 2025-го, полиция займет здание еще через год.

Судьба дома, в котором родился Гитлер, решалась на протяжении нескольких лет. Ранее австрийские власти хотели снести здание, чтоб оно не превратилось в культовый для неонацистов памятник. В стране также предлагали использовать объект в благотворительных целях.

В итоге в 2016 году дом был изъят в собственность государства у его владелицы Герлинды Поммер, несмотря на ее протесты. Изначально Поммер присудили компенсацию в размере более 800 тысяч евро. Через несколько лет власти объявили о планах превратить дом в полицейский участок.

Нина Ташевская
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