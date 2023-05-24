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17:04, 24 мая 2023Интернет и СМИ

Основатель хакерской группировки Killnet заявил о ее роспуске

Основатель группировки Killnet заявил о роспуске части команды

Фото: Imago Images / Globallookpress.com

Основатель пророссийской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом Killmilk, заявил о роспуске части команды. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале объединения.

«Основной состав Killnet распущен. Благодарю всех за участие в этой тяжелой миссии! Ваш вклад и труд неоценим словами — вы проделали большую работу для поддержки Российской Федерации в сети на мировой арене! Вас боятся и уважают — вы всегда останетесь частью Killnet», — написал Killmilk.

Хакер объяснил свое решение тем, что входящие в состав объединения Killnet 50 группировок с общей численностью в 1250 человек «занимаются не хактивизмом». В последующем сообщении он раскрыл эту мысль, уточнив, что в составе Killnet оказалось много специализирующихся на DDoS-атаках хакеров, некоторые из которых руководствовались личными мотивами.

«Выезжать на нашем имени, рекламировать свои тупые сервисы и ловить хайп не получится! В теме будут только ушлые и неленивые специалисты в сфере IT!» — отметил Killmilk.

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Killmilk также написал, что «если состав Killnet будет пополнен, то только новыми участниками», а до тех пор он планирует «работать один».

По данным «Ленты.ру», полученным от ряда участников Killnet, речь идет в первую очередь об очищении организации от небольших группировок, которые вносят недостаточный или недостаточно профессиональный вклад в атаки на инфраструктуру стран Запада. При этом деятельность объединения будет продолжена, хотя поначалу Killmilk действительно планирует работать в одиночку.

Вскоре после этого в Telegram-канале Killnet появилась еще одна запись, подтверждающая сведения источников «Ленты.ру». «Кто пишет что Killnet распался — тот тупой ***! Я просто убрал всех тех, кто ничего не делает на пользу движению», — написал Killmilk. Основатель объединения добавил, что набор новых членов организации начнется уже в четверг, 25 мая.

Группировка Killnet стала известна вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Ее представители взломали сайт группировки Anonymous, которая до этого объявила кибервойну России. Вскоре после этого они начали проводить атаки на сайты и системы западных госорганов и компаний. Затем они объявили официальную кибервойну странам Запада и в течении 2022 и 2023 годов провели несколько запоминающихся нападений, в том числе атаку на производителя HIMARS, на инфраструктуру НАТО, сервис Starlink, а также на портал ФБР.

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Вениамин Лыков
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