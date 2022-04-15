Основатель Killnet назвал самые успешные атаки группировки

Основатель Killnet назвал взлом госсайтов Украины самыми успешными атаками группировки

Основатель хакерского объединения Killnet, известный в даркнете под ником killmilk, назвал самые успешные атаки группировки. Среди них в интервью «Ленте.ру» он перечислил взлом правительственных сайтов Украины, Национального банка Польши, а также американского аэропорта.

«Свой первый удар мы нанесли по домену gov.ua, что привело к падению всех поддоменов, на которых размещены сайты правительственных структур Украины, перестали работать примерно 67 ресурсов», — поделился основатель движения. По его словам, атака произошла за десять часов до начала спецоперации.

Помимо атак на госструктуры Украины, движение совершало успешные взломы Национального банка Польши, а также международного аэропорта Брэдли в американском штате Коннектикут. «Однако были и такие акции, о которых мы не заявляли во всеуслышание», — добавил он.

Среди них killmilk перечислил взломы электронных почт многих высокопоставленных чиновников, резервных баз данных различных банков, а также блокировку устройств сотен американцев. «Но не с целью шантажа и получения выгоды, а веселья ради», — подчеркнул хактивист.

«Сидит жирный криптоинвестор в красивом офисе, и тут у него блокируется устройство, на котором не один десяток биткоинов. Это очень весело!» — поделился основатель хакерского объединения. При этом атаки совершаются в отношении тех, кто построил свой капитал на обмане доверчивых людей, подчеркнул killmilk.

Ранее 1 марта стало известно, что хакеры из объединения Killnet взломали сайт группировки Anonymous, которая до этого объявила кибервойну России. Представители Killnet также призвали россиян не поддаваться панике и не доверять фейковой информации, которой переполнен интернет.

25 февраля Anonymous объявил кибервойну России. Хакеры взяли на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT. Группировка отметила, что в настоящее время участвует «в операциях против Российской Федерации».