Нарышкин прокомментировал данные о ранении главкома ВСУ

Глава СВР России Нарышкин не смог подтвердить информацию о ранении главкома ВСУ Залужного

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал данные о ранении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, передает РИА Новости.

Нарышкин пояснил, что российские спецслужбы получают информацию о ситуации, но не будут «разглашать что-либо». Кроме того, нет гарантий ее достоверности, указал глава СВР.

Также он назвал вероятное ранение Залужного «не той темой, чтобы уделять ей внимание». «Может быть, вас разочарую, но вряд ли сообщу вам что-то, что находится за пределами ваших знаний», — приводит агентство ответ Нарышкина журналистам.

О вероятном тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного 20 мая сообщил российский военный корреспондент Андрей Руденко. Позже стали известны подробности ранения. Утверждалось, что он получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения, ему сделали трепанацию черепа и он не сможет продолжать службу. При этом расходились данные о месте получения ранения.

24 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов после сообщений о ранении Залужного заявил, что президент страны Владимир Зеленский в среду заслушал доклад главкома.