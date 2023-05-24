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17:47, 24 мая 2023Бывший СССР

На Украине ответили на сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного

На Украине заявили о встрече Залужного и Зеленского после сообщений о ранении главкома ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после сообщений о ранении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного заявил, что президент страны Владимир Зеленский заслушал доклад главкома в среду, 24 мая. Свой ответ он опубликовал в Twitter.

«Президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов штаба», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Залужный был ранен во время ракетного удара. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур, получившего информацию от своих источников в ВСУ. Уточнялось, что это произошло в районе населенного пункта Посад-Покровское под Херсоном в начале мая. По данным агентства, главком получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

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До этого российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ рассказал о критическом состоянии Залужного и напомнил, что главнокомандующий пропал из медиапространства 8 мая. Позднее сообщалось, что главком впервые за последние несколько недель выступил с обращением на конференции Одесской юридической академии 19 мая.

Кроме того, 21 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на сообщения о его ранении.

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Кристина Есикова
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