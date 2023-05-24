Стало известно о тяжелом ранении Залужного. Как в Киеве отвечают на слухи о состоянии главкома ВСУ?

Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу после травмы головы и осколочных ранений

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил серьезную травму и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту украинских военных в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. В Киеве эту информацию опровергают: Залужный, которому, по версии агентства, сделали трепанацию черепа, 24 мая якобы присутствовал на ставке верховного главнокомандующего.

Исчезновение Залужного

Слухи о гибели Залужного начали распространяться в СМИ в начале текущего месяца — Залужный перестал появляться на публике с 8 мая. 10 мая стало известно, что он не примет участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов даже в формате видеосвязи. Причиной своего отсутствия он назвал напряженную ситуацию на фронте.

В СМИ и ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что главком ВСУ погиб в зоне боевых действий. На Украине эти слухи опровергли, заявив, что у них все живы.

12 мая в эфире украинского телеканала «1+1» показали интервью Залужного журналисту Дмитрию Комарову.

Позже главнокомандующий по видеосвязи выступил с речью на открытии Международной конференции в честь Дня науки. Зрители обратили внимание, что ему не задали ни одного вопроса и в диалоге он не участвовал. Кроме того, на видео был размыт фон, поэтому было непонятно, где он находится.

Слухи о тяжелом ранении

20 мая российский военный корреспондент Андрей Руденко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Залужный жив, но находится в критическом состоянии. По его словам, главкома привезли в главный военный клинический госпиталь, где медики, в том числе иностранные специалисты, ведут борьбу за его жизнь.

Как утверждает военкор, 8 мая Залужный получил тяжелое ранение на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области, где он проводит проверку готовности частей и соединений к контрнаступлению.

Днем позже информацию о ранении украинского главнокомандующего подтвердил хакер из Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Джокер. По его данным, Залужный уже перенес несколько операций, а Киев лжет о его состоянии и тщательно скрывает информацию, чтобы «это не повлияло на боевой дух украинских солдат перед наступлением».

24 мая стали известны подробности ранения Залужного: по данным источника РИА Новости, главком получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.

В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа источник РИА Новости в российских силовых структурах

Отмечается, что состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа. Согласно прогнозам врачей, генерал будет жить, но выполнять свои обязанности не сможет.

На Украине продолжают упорно опровергать сообщения о ранении Залужного. Как утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сегодня главком выступал с докладом перед президентом Украины и другими членами штаба.