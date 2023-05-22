Отсутствовавший на публике главком ВСУ выступил по видеосвязи с размытым фоном

Отсутствовавший на публике главком ВСУ Залужный выступил по видеосвязи с размытым фоном

Отсутствовавший на публике главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступил по видеосвязи с размытым фоном на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая. Видеозапись опубликовал на YouTube-канале Национальный университет «Одесская юридическая академия».

На кадрах главком одет в военно-полевую форму. При этом ни одного вопроса ему не задали, он не участвовал в диалоге.

В ходе видео Залужный обратился к президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Кивалову с поручением разработать новые нормативные акты для правового регулирования функционирования ВСУ, в том числе привести в соответствие с международным гуманитарным правом боевой иммунитет и применение способов административного влияния.

Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая.

Украинский военачальник прекратил делать публичные выступления после ряда ударов, которые нанесли российские подразделения по некоторым военным объектам на Украине.

