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20:43, 24 мая 2023Интернет и СМИ

Популярная порноактриса рассказала о сложностях в отношениях с мужчинами

Порноактриса Саванна Бонд заявила, что из-за работы соглашается на открытые отношения

Фото: @thesavannahbond

Популярная порноактриса из Австралии Саванна Бонд (Savannah Bond) заявила, что из-за работы ей приходится соглашаться на такие романтические отношения, в которых ее партнер может заниматься сексом с другими людьми. Эту сложность она назвала в подкасте Pillow Talk на YouTube.

Бонд рассказала, что недавно рассталась с парнем, с которым встречалась семь лет. По словам порноактрисы, у них были открытые отношения. «Если ты порнозвезда, то это тяжело. Тебе приходится быть человеком, готовым к открытым отношениям. (...) Мне казалось, что у него должна быть возможность заниматься сексом с другими людьми», — объяснила она

Бонд добавила, что трудности возникают и в романтических отношениях с другими порноактерами. При этом она уточнила, что ни разу не встречалась ни с кем из коллег по индустрии.

Ранее Саванна Бонд описала подробности съемок фильмов для взрослых. Она раскрыла, что сам половой акт занимает небольшую часть рабочего дня, а остальное время уходит на подготовку к съемкам, в частности на смену освещения и макияж.

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Олег Давыдов
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