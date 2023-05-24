Популярная порноактриса рассказала о сложностях в отношениях с мужчинами

Порноактриса Саванна Бонд заявила, что из-за работы соглашается на открытые отношения

Популярная порноактриса из Австралии Саванна Бонд (Savannah Bond) заявила, что из-за работы ей приходится соглашаться на такие романтические отношения, в которых ее партнер может заниматься сексом с другими людьми. Эту сложность она назвала в подкасте Pillow Talk на YouTube.

Бонд рассказала, что недавно рассталась с парнем, с которым встречалась семь лет. По словам порноактрисы, у них были открытые отношения. «Если ты порнозвезда, то это тяжело. Тебе приходится быть человеком, готовым к открытым отношениям. (...) Мне казалось, что у него должна быть возможность заниматься сексом с другими людьми», — объяснила она

Бонд добавила, что трудности возникают и в романтических отношениях с другими порноактерами. При этом она уточнила, что ни разу не встречалась ни с кем из коллег по индустрии.

Ранее Саванна Бонд описала подробности съемок фильмов для взрослых. Она раскрыла, что сам половой акт занимает небольшую часть рабочего дня, а остальное время уходит на подготовку к съемкам, в частности на смену освещения и макияж.