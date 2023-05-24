В РФС объяснили решение дисквалифицировать на четыре матча форварда «Спартака»

Глава КДК РФС Григорьянц объяснил дисквалификацию Соболева систематичностью нарушений

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил решение дисквалифицировать на четыре матча форварда «Спартака» Александра Соболева. Слова функционера приводит «РБ Спорт».

«Поступок носит циничный характер, в присутствии 25 тысяч зрителей, вся страна увидела циничный жест в отношении соперника», — заявил Григорьянц. Он также отметил систематичность дисциплинарных нарушений со стороны Соболева.

Ранее 24 мая КДК РФС объявил, что отстранит нападающего на четыре игры за непристойный жест в матче против ЦСКА. Красную карточку и дисквалификацию защитника армейцев Роши по итогам заседания отменили.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА прошла 21 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство действиями Роши, который также получил красную карточку.

Позднее Соболев извинился за несдержанность и назвал свое поведение непозволительным. «У экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Мне действительно очень жаль», — заявил он, подчеркнув, что такое больше не повторится.