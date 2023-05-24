Женщина набила татуировку с именем мужа на лбу в знак любви

В Индии женщина набила татуировку с именем мужа на лбу и столкнулась с осуждением в сети

Жительница города Бангалор, штат Карнатака, Индия, набила татуировку с именем мужа на лбу и вызвала общественный резонанс в сети. Об этом сообщает India.com.

Женщина решила набить татуировку с именем «Сатиш» в знак любви к мужу. Процесс нанесения надписи сняли на видео и опубликовали в социальных сетях сотрудники тату-салона King Maker Tattoo Studio. На кадрах видно, как мастер переносит надпись на лоб клиентки, а затем начинает обрабатывать ее тату-машинкой. На этом видео обрывается. Сотрудники тату-салона написали, что опубликуют конечный результат работы в будущем.

Видео стало вирусным, его посмотрели более 12,5 миллиона пользователей. Женщина столкнулась с осуждением в сети. Одни пользователи не поверили, что татуировка была настоящей, другие назвали ее поступок глупым, утверждая, что таким образом нельзя доказывать свою любовь. Нашлись и те, кто поддержал женщину. «Это их желания и их жизнь. Не осуждайте их. Не обращайте внимания на негативные отзывы», — говорится в одном из комментариев к видео.

Ранее сообщалось, что девушка из Нидерландов, покрывшая большую часть тела татуировками ради борьбы с детскими травмами, выкрасила белки глаз в фиолетовый цвет. По словам девушки, татуировки дарят ей уверенность и заставляют чувствовать себя самостоятельной личностью.