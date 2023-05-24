Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:32, 24 мая 2023Из жизни

Женщина набила татуировку с именем мужа на лбу в знак любви

В Индии женщина набила татуировку с именем мужа на лбу и столкнулась с осуждением в сети

Жительница города Бангалор, штат Карнатака, Индия, набила татуировку с именем мужа на лбу и вызвала общественный резонанс в сети. Об этом сообщает India.com.

Женщина решила набить татуировку с именем «Сатиш» в знак любви к мужу. Процесс нанесения надписи сняли на видео и опубликовали в социальных сетях сотрудники тату-салона King Maker Tattoo Studio. На кадрах видно, как мастер переносит надпись на лоб клиентки, а затем начинает обрабатывать ее тату-машинкой. На этом видео обрывается. Сотрудники тату-салона написали, что опубликуют конечный результат работы в будущем.

Материалы по теме:
Синяя болезнь Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Синяя болезньКак первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
8 марта 2020
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Видео стало вирусным, его посмотрели более 12,5 миллиона пользователей. Женщина столкнулась с осуждением в сети. Одни пользователи не поверили, что татуировка была настоящей, другие назвали ее поступок глупым, утверждая, что таким образом нельзя доказывать свою любовь. Нашлись и те, кто поддержал женщину. «Это их желания и их жизнь. Не осуждайте их. Не обращайте внимания на негативные отзывы», — говорится в одном из комментариев к видео.

Ранее сообщалось, что девушка из Нидерландов, покрывшая большую часть тела татуировками ради борьбы с детскими травмами, выкрасила белки глаз в фиолетовый цвет. По словам девушки, татуировки дарят ей уверенность и заставляют чувствовать себя самостоятельной личностью.

Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Стало известно о тяжелом ранении Залужного. Как в Киеве отвечают на слухи о состоянии главкома ВСУ?
VK запустила уникальный проект
Оксана Самойлова ответила на информацию о проблемах с налогами
Стали известны подробности о состоянии пережившего покушение Прилепина
Женщинам с комплексом плохой матери дали совет
Женщина набила татуировку с именем мужа на лбу в знак любви
США выступили против использования переданной Украине техники в атаках на Россию
Четверым заключенным дали новые сроки за ячейку ИГ в российской колонии
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Врач раскрыла россиянам опасность ставшего трендом сна с заклеенным скотчем ртом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.