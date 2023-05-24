На Украине решили не отказываться от транзита энергоресурсов из России

WP: Украина не намерена отказываться от транзита энергоресурсов из РФ, зарабатывая на этом

Власти Украины не намерены прекращать транзит энергоресурсов из России через территорию республики, несмотря на вооруженный конфликт между странами. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как пишет издание, украинская сторона требует от союзников прекращения экономических отношений с Россией, при этом желая продолжать зарабатывать на транзите российских энергоресурсов. «Украинские чиновники говорят, что находятся в затруднительном положении. Транзит российских углеводородов через их территорию приносит Кремлю миллионы долларов... Но Киеву также нужны деньги, которые он зарабатывает на транзите», — отметили в газете.

В издании также заявили, что рабочая группа по антироссийским санкциям под руководством главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-посла США в России Майкла Макфола разработала план действий по дальнейшему введению ограничительных мер в отношении Москвы. При этом их документ предполагает «прекращение работы всех оставшихся трубопроводных маршрутов под контролем России», кроме проходящих через украинскую территорию.

Ранее в The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные данные Пентагона сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-премьером республики Юлией Свириденко предлагал взорвать нефтепровод «Дружба», чтобы разрушить таким образом венгерскую промышленность.