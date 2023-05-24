В Курске не нашли доказательств пожара на заводе запчастей

Информация о пожаре на Курском заводе тракторных запчастей оказалась фейком

Сообщение о пожаре на Курском заводе тракторных запчастей оказалась недостоверным.

23 мая Telegram-канал «Курский бомондъ» написал, что на Курском заводе тракторных запчастей «что-то полыхает в эти минуты». К посту были прикреплены две фотографии, на которых запечатлен столб черного дыма. Позже на канале появилось предположение, что пожар произошел за магазином или в самом магазине. Однако несмотря на это некоторые украинские СМИ написали, что в Курске загорелся завод.

На самом деле пожар произошел на улице Энгельса. По данным регионального МЧС, загорелось масло на открытой территории. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

В Telegram-канале правительства Курской области написали, что пожар был потушен, и опубликовали доказывающий это снимок.

Информация о пожаре на Курском заводе тракторных запчастей не распространилась в российских СМИ, однако об этом написали и несколько украинских изданий. Среди них — «Факты», «Телеграф», УНИАН и Online.ua.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»