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12:20, 25 мая 2023Силовые структуры

Банда автоподставщиков устроила более 100 аварий в российском регионе

МВД и Росгвардия задержали банду автоподставщиков, устроивших свыше 100 аварий в Сибири

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Красноярском крае полицейские при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали банду автоподставщиков, устроивших свыше 100 спланированных аварий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Среди задержанных есть исполнители фиктивных ДТП и сотрудница страховой фирмы, которая консультировала мошенников по выплатам компенсаций. МВД предоставило «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, как спецназ задерживает подозреваемых.

По данным МВД, сообщники покупали автомобили Porsche, Mercedes, Honda и Hyundai. После этого на данных машинах они устраивали подставные аварии. Затем мошенники получали значительные суммы от страховых компаний на ремонт и запчасти.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.

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Любовь Ширижик
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