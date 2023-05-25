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17:21, 25 мая 2023Из жизни

Новый электросамокат взорвался во время зарядки и стал причиной пожара

Daily Mirror: в Великобритании в доме мужчины взорвался электросамокат

37-летний житель лондонского района Харлсден, Великобритания, Делл Уильямс, чудом спасся из пожара после того, как в его доме взорвался новый электросамокат. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчина купил самокат за две недели до инцидента. Незадолго до взрыва Уильямс поставил его на зарядку. Он решил заряжать электросамокат на кухне, а не в спальне, и это решение спасло жизнь ему и его собаке.

На записях с камеры видеонаблюдения видно, как быстро загорелось средство передвижения. Мужчина пытался потушить горящий самокат с помощью противопожарной кошмы до прибытия пожарной бригады и за это время надышался дымом. Позже бригада спасателей доставила Уильямса в больницу, где он провел восемь часов.

Несмотря на произошедшее, мужчина благодарен, что он и его собака остались в живых. «Я обманул смерть», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что 16-летний Тайлер Лау из Великобритании спас двух собак бабушки и дедушки из горящего дома и удивился, что остался жив. В результате пожара бабушка и дедушка подростка потеряли все свое имущество.

Алиса Удовик
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