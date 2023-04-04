Подросток спас собак бабушки и дедушки из горящего дома

В Великобритании подросток спас собак из горящего дома и удивился, что остался жив

16-летний Тайлер Лау из шотландского города Пейсли, Великобритания, спас двух собак бабушки и дедушки из горящего дома и удивился, что остался жив. Об этом сообщает Daily Record.

Подросток отправился в дом родственников после школы и издалека заметил черный дым. Юноша прибежал зданию, обнаружил, что начался пожар, и вызвал пожарную бригаду. Его бабушки и дедушки не было дома, но там оставались две собаки: 12-летний Арчи породы лхасский апсо и щенок американского булли Карди.

Диспетчер, с которым разговаривал Лау, попросил его держаться подальше от огня. Несмотря на это, подросток, услышав, как скулят собаки, бросился им на помощь. «Я открыл входную дверь, и на меня повалил густой черный дым. Я попытался пройти, но жар обжигал мне глаза. Я никогда не видел ничего подобного. Я попытался разбить стеклянные двери садовым инструментом, но тройное стекло не поддавалось», — рассказывает он.

Лау заметил, что окно в гостиной приоткрыто. Мальчик, не раздумывая, пролез в щель и оказался внутри. Он открыл дверь кухни, нашел Арчи и Карди, схватил их и вытащил на улицу, а затем сам вылез из горящего дома. «Все, что я мог видеть, это дым. Это было неприятно, но я изо всех сил старался не вдыхать его. Когда я выбрался, приехала пожарная бригада», — говорит Лау.

Пожарные оказали обессилевшему мальчику первую помощь и потушили здание. По словам начальника пожарной бригады, подросток чудом выжил. Лау также заявил, что был удивлен тому, что остался жив. «Я спотыкался на каждом шагу. Я не мог поверить, что мне удалось выбраться. Я был в полном шоке», — утверждает он.

В результате пожара бабушка и дедушка подростка потеряли все свое имущество. Мать Лау открыла страницу по сбору средств, чтобы помочь своим родителям. «Мои родители много работали всю свою жизнь, чтобы иметь такой дом. Мой отец должен был выйти на пенсию в июле, а теперь, когда они потеряли все, что у них было, это уже невозможно», — пишет женщина на странице для пожертвований.

Ранее сообщалось, что житель США погиб в попытках вытащить своих собак из горящего дома. По предварительным данным, огонь возник в пристройке, а затем перекинулся на дом.