Снятый в российской Арктике фильм показали в Каннах

Снятый в Мурманской области фильм «Блажь» показали на Каннском кинофестивале

Фильм «Блажь», часть которого снимали в Мурманской области, показали на Каннском международном кинофестивале. Об этом сообщается на странице Центра кинопроизводства российского региона во «ВКонтакте».

Кинокартину презентовали на внеконкурсной секции в программе «Двухнедельника режиссеров» — ее с 1969 года организует Общество кинорежиссеров Франции. Секция включает в себя 20 полнометражных фильмов и 10 коротких кинокартин.

«Блажь» — дебют документалиста Ильи Поволоцкого. Кинокартина рассказывает о взрослении девушки, которая вместе с отцом путешествует по стране в доме на колесах и зарабатывает деньги показами фильмов на передвижном кинотеатре.

Фильм российского режиссера снимали в разных городах России. В Мурманске, Мончегорске, Дальних Зеленцах, Териберке и Кузомени съемки проходили в октябре 2021 года. Также кинокартину снимали в Ставропольском крае, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге.

Каннский кинофестиваль в 2023 году проходит с 16 по 27 мая на Лазурном берегу. Впервые фестиваль прошел в 1938 году. Мероприятие традиционно проводится в мае, но в 2021 году его перенесли на июль из-за пандемии коронавируса.

