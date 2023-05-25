69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
10:22, 25 мая 202369-я параллель

Снятый в российской Арктике фильм показали в Каннах

Снятый в Мурманской области фильм «Блажь» показали на Каннском кинофестивале

Кадр: фильм «Блажь»

Фильм «Блажь», часть которого снимали в Мурманской области, показали на Каннском международном кинофестивале. Об этом сообщается на странице Центра кинопроизводства российского региона во «ВКонтакте».

Кинокартину презентовали на внеконкурсной секции в программе «Двухнедельника режиссеров» — ее с 1969 года организует Общество кинорежиссеров Франции. Секция включает в себя 20 полнометражных фильмов и 10 коротких кинокартин.

«Блажь» — дебют документалиста Ильи Поволоцкого. Кинокартина рассказывает о взрослении девушки, которая вместе с отцом путешествует по стране в доме на колесах и зарабатывает деньги показами фильмов на передвижном кинотеатре.

Фильм российского режиссера снимали в разных городах России. В Мурманске, Мончегорске, Дальних Зеленцах, Териберке и Кузомени съемки проходили в октябре 2021 года. Также кинокартину снимали в Ставропольском крае, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге.

Каннский кинофестиваль в 2023 году проходит с 16 по 27 мая на Лазурном берегу. Впервые фестиваль прошел в 1938 году. Мероприятие традиционно проводится в мае, но в 2021 году его перенесли на июль из-за пандемии коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ пресекла диверсии разведки Украины на двух АЭС. Что известно об этой операции?
В России снова начнут вручать школьникам серебряные медали
Стало известно о согласии Моуринью возглавить ПСЖ
Бывший прокурор российского региона попал в тюремную больницу
Названы причины ссор и угасания страсти в отношениях и способы избежать этого
Песков высказался об атаке дронов на Кремль
В Кремле прокомментировали работу правительства за последний год
Цены на газ в Европе упали до двухлетнего минимума
На Украине привлекут к ответственности нелегально покинувших страну граждан
В Кремле высказались о контактах Путина с главой МЧС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.