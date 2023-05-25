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02:40, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Названы сроки восстановления Украины после вмешательства США в конфликт

GT: после вмешательства США в конфликт на Украине на восстановление уйдут десятилетия

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в статье для Global Times назвал сроки восстановления Украины после вмешательства Соединенных Штатов в конфликт в стране.

«Американские интервенции оставляют после себя неизгладимые шрамы, на заживление которых уходят годы, если не десятилетия», — подчеркнул офицер.

По его словам, сложившаяся в настоящее время ситуация на Украине стала результатом вмешательства США, которое началось с 1991 года. Его кульминацией стал 2014 год, когда Вашингтон оказал содействие свержению избранного правительства в Киеве и установил в стране собственный режим.

Берлетик отметил, что после американского вмешательства государства проходят через политические расколы, а восстанавливать экономику приходится практически с нуля. Кроме того, Соединенные Штаты передают странам огромное количество боеприпасов, что сказывается на окружающей среде.

Ранее опрошенные изданием Global Times эксперты заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» (G7) и рост поставок оружия Киеву показали стремление Запада завершить украинский конфликт путем силы.

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Марина Совина
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