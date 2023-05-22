Запад уличили в нежелании мирно завершить конфликт на Украине

GT: участие Зеленского в G7 показало нежелание Запада мирно завершить конфликт на Украине

Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Группы семи» (G7) показало стремление Запада завершить украинский конфликт путем силы. В нежелании мирного урегулирования ситуации лидеров западных стран уличили опрошенные Global Times (GT) китайские эксперты.

«Присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки на Украину с Запада — все это указывает на то, что Запад стремится положить конец конфликту путем применения силы, что приведет к дальнейшей эскалации и усложнению ситуации», — заявил младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.

В материале также говорится, что благодаря битве за Артемовск (украинское название — Бахмут) Россия сохраняет военное преимущество перед Украиной, но Запад продолжает использовать Киев в качестве своего посредника, увеличивая поставки военной помощи, чтобы ослабить Москву.