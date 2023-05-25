Сексолог назвала неочевидное правило женского оргазма

Сексолог Тамара Мальцева призвала женщин взять ответственность за свой оргазм

Акушер-гинеколог, сексолог Тамара Мальцева назвала неочевидное правило женского оргазма и рассказала о плюсах парной мастурбации. Советы, как доставить удовольствие себе и партнеру, она дала в комментарии для «Ленты.ру».

По мнению Мальцевой, парная мастурбация — великолепный способ улучшить отношения и качество жизни. К такой практике можно отнести как взаимную мастурбацию, так и самостоятельную мастурбацию рядом с партнером. Сексолог объяснила, что к взаимной или только женской мастурбации прибегают после секса, чтобы оба партнера могли получить удовлетворение, так как женщины не всегда достигают оргазма.

«Есть неочевидное правило: за свой оргазм ответственность несешь сам. Многие женщины уверены, что, если найти "правильного" мужчину, оргазм им гарантирован. На деле же от партнера зависит лишь малая часть процесса», — подчеркнула она и призвала не стесняться доставлять себе удовольствие самостоятельно в процессе полового акта.

Тем, кто хочет узнать о партнере побольше, Мальцева предложила самостоятельную мастурбацию друг у друга на глазах. Такая практика, по ее мнению, не только придаст отношениям остроту, но и покажет другому участнику процесса, как и что надо делать.

В сексологии такое упражнение называется «стекло». Партнеры располагаются друг напротив друга и мастурбируют, прикасаясь только к себе. Единственный минус такой практики — стеснение и сопротивление, но результат того стоит Тамара Мальцева сексолог, акушер-гинеколог

Любые эксперименты в отношениях должны вести к повышению градуса удовольствия и укреплению отношений, поэтому если практика неприятна, от нее стоит отказаться, заключила сексолог.

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