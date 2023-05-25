Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 25 мая 2023Забота о себе

Сексолог назвала неочевидное правило женского оргазма

Сексолог Тамара Мальцева призвала женщин взять ответственность за свой оргазм

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Акушер-гинеколог, сексолог Тамара Мальцева назвала неочевидное правило женского оргазма и рассказала о плюсах парной мастурбации. Советы, как доставить удовольствие себе и партнеру, она дала в комментарии для «Ленты.ру».

По мнению Мальцевой, парная мастурбация — великолепный способ улучшить отношения и качество жизни. К такой практике можно отнести как взаимную мастурбацию, так и самостоятельную мастурбацию рядом с партнером. Сексолог объяснила, что к взаимной или только женской мастурбации прибегают после секса, чтобы оба партнера могли получить удовлетворение, так как женщины не всегда достигают оргазма.

«Есть неочевидное правило: за свой оргазм ответственность несешь сам. Многие женщины уверены, что, если найти "правильного" мужчину, оргазм им гарантирован. На деле же от партнера зависит лишь малая часть процесса», — подчеркнула она и призвала не стесняться доставлять себе удовольствие самостоятельно в процессе полового акта.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Тем, кто хочет узнать о партнере побольше, Мальцева предложила самостоятельную мастурбацию друг у друга на глазах. Такая практика, по ее мнению, не только придаст отношениям остроту, но и покажет другому участнику процесса, как и что надо делать.

В сексологии такое упражнение называется «стекло». Партнеры располагаются друг напротив друга и мастурбируют, прикасаясь только к себе. Единственный минус такой практики — стеснение и сопротивление, но результат того стоит

Тамара Мальцевасексолог, акушер-гинеколог

Любые эксперименты в отношениях должны вести к повышению градуса удовольствия и укреплению отношений, поэтому если практика неприятна, от нее стоит отказаться, заключила сексолог.

Ранее сексолог Андрей Кузнецов рассказал о самых распространенных мужских эротических фантазиях. Он рассказал, что чаще всего мужчины мечтают о сексе втроем или даже с большим количеством участников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
На Украине оценили вероятность проведения контрнаступления ВСУ
Названа стоимость квартир в элитном старинном особняке в центре Москвы
Трое россиян предстанут перед судом за вылов шедшего на нерест лосося
Сексолог назвала неочевидное правило женского оргазма
Большинство россиян выступили против введения шестидневки
Стало известно о ротации ВСУ на краснолиманском направлении
ВСУ дважды за ночь атаковали Белгородскую область
В Китае призвали Европу устранить причины конфликта на Украине
Неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге под Красноярском
Названа цена новой Lada Vesta
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.