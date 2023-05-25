Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:11, 25 мая 2023Моя страна

Музей каслинского литья появится в Челябинской области

В Челябинской области появится музей каслинского литья

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Каслях Челябинской области в ближайшее время появится музей каспийского литья. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора региона Алексея Текслера, удивительно, что при такой известности каслинского литья (художественного промысла) в регионе и в самих Каслях никогда не было музея каслинского литья.

«Я, откровенно говоря, даже не поверил, когда стал интересоваться, и мне никто не смог объяснить, почему так случилось. Мы скоро этот просчет исправим», — отметил он.

Губернатор также сообщил, что подход к созданию музея будет комплексным. На первом этапе приведут в порядок территорию у храма в Каслях, сделают пешеходную зону у музея, который будет находиться в здании XIX века. После этого продолжать развивать и благоустраивать Касли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Германия изучила версии об украинском следе в атаках на «Северные потоки»
Россиянин натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания
Российские пограничники обезвредили два украинских дрона-камикадзе
Челябинский тракторный завод превысил рекорд времен СССР
Ласицкене высказалась о завершении карьеры
Валерий Кипелов отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
В офисе Зеленского сообщили о возвращении на Украину 106 военнопленных
Минобороны заявило об уничтожении двух складов с боеприпасами ВСУ
Российские войска пресекли действия четырех ДРГ на купянском направлении
Песков сравнил помощь Киеву с поддержкой терроризма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.