Музей каслинского литья появится в Челябинской области

В Челябинской области появится музей каслинского литья

В Каслях Челябинской области в ближайшее время появится музей каспийского литья. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора региона Алексея Текслера, удивительно, что при такой известности каслинского литья (художественного промысла) в регионе и в самих Каслях никогда не было музея каслинского литья.

«Я, откровенно говоря, даже не поверил, когда стал интересоваться, и мне никто не смог объяснить, почему так случилось. Мы скоро этот просчет исправим», — отметил он.

Губернатор также сообщил, что подход к созданию музея будет комплексным. На первом этапе приведут в порядок территорию у храма в Каслях, сделают пешеходную зону у музея, который будет находиться в здании XIX века. После этого продолжать развивать и благоустраивать Касли.