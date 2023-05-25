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15:21, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Роспотребнадзор опроверг утечку опасного вещества с полигона в Казани

Роспотребнадзор опроверг утечку опасного вещества с полигона «Химический» в Казани

Кадр: ТНВ / YouTube

24 мая телеканал ТНВ сообщил, что в Казани зафиксировали случай утечки опасного вещества с полигона «Химический». На едкий запах жаловались жители поселка Николаевский, ЖК «Салават Купере», Кировского и Авиастроительного районов города. Однако, по информации управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, эта информация действительности не соответствует.

При проведении проверки был зафиксирован факт истечения фильтрата, который попал, минуя дренажную систему, в ливневую канаву полигона, однако попадание фильтрата на поверхность за пределами территории полигона не зафиксировано, отметили в ведомстве.

Кроме того, как добавили в Роспотребнадзоре, после исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ обнаружено не было.

Публикация не получила широкого распространения в российских СМИ и социальных сетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Варвара Кошечкина
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