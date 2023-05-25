Россиянкам с пышными формами назвали способ выбрать подходящий купальник

Стилистка Александра Симачева: девушкам с пышными формами подойдут однотонные купальники

Стилистка Александра Симачева назвала россиянкам с пышными формами способ выбрать подходящий купальник. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

Девушкам с данным типом фигуры подойдут изделия из плотной ткани с топами на широких лямках для поддержки груди и трусами с завышенной талией. Что касается слитных фасонов, эксперт посоветовала избегать максимально закрытых вариантов и предпочитать простые однотонные модели без декора и принта, за исключением вертикальных полос.

«С выбором цвета не стоит себя ограничивать. Купальник может быть и черным, и белым, и, конечно же, ярким. Здесь все зависит от ваших предпочтений», — добавила специалистка.

Ранее стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам самые модные купальники на лето 2023 года. В грядущем сезоне будут актуальны фасоны с откровенными разрезами, многочисленными завязками, абстрактными принтами и растительными узорами, отметила она.