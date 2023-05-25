Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 25 мая 2023Силовые структуры

ФСБ показала видео допроса задержанных за попытку теракта возле АЭС диверсантов

ФСБ показала видео с украинскими диверсантами, задержанными за попытку теракта возле АЭС

ФСБ показала на видео допрос диверсантов, задержанных за попытку теракта возле АЭС. Ролик в четверг, 25 мая, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах задержанные украинские граждане рассказали о планах устроить взрывы в четырех регионах России. Их целями были расположенные возле российских АЭС линии электропередачи. Мужчины рассказали, как были завербованы сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и прошли обучение в специальных лагерях, где овладели навыками диверсионно-подрывной деятельности.

Для перевозки взрывных устройств украинские диверсанты использовали грузовик.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль. Что узнала американская разведка?
Москва и Минск подписали документы о содержании ядерного оружия в Белоруссии
ФСБ сорвала диверсии СБУ на двух российских атомных станциях
Столпотворение на станции московского метро попало на видео
Раскрыты причины внезапных слез после секса
Марочко заявил об отходе ВСУ с позиций северо-западнее Артемовска
Раскрыты подробности готовившихся терактов на российских АЭС
Президент Азербайджана прибыл в Москву
Раскрыты детали обнаружения пытавшихся атаковать «Иван Хурс» беспилотников
ФСБ показала видео допроса задержанных за попытку теракта возле АЭС диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.