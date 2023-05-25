ФСБ показала видео допроса задержанных за попытку теракта возле АЭС диверсантов

ФСБ показала видео с украинскими диверсантами, задержанными за попытку теракта возле АЭС

ФСБ показала на видео допрос диверсантов, задержанных за попытку теракта возле АЭС. Ролик в четверг, 25 мая, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах задержанные украинские граждане рассказали о планах устроить взрывы в четырех регионах России. Их целями были расположенные возле российских АЭС линии электропередачи. Мужчины рассказали, как были завербованы сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и прошли обучение в специальных лагерях, где овладели навыками диверсионно-подрывной деятельности.

Для перевозки взрывных устройств украинские диверсанты использовали грузовик.