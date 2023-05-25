На Украине опубликовали новое видео с Залужным

Сотрудник Минобороны Украины опубликовал новое видео с главкомом ВСУ Залужным

Новое видео с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным опубликовал сотрудник пресс-службы украинского министерства обороны Анатолий Штефан. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах виден сам Штефан, говорящий о том, что видео записано 25 мая 2023 года, а затем в кадре появляется Залужный, приветствующий украинцев.

Ранее российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ сообщил о критическом состоянии Залужного. Он напомнил, что Залужный пропал из медиапространства 8 мая.