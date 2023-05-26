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02:06, 26 мая 2023Россия

В России предрекли атаки ВСУ на территории Белоруссии

Политолог Иванников предрек атаки украинских военных на территории Белоруссии

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с Ura.ru предрек, что после попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать атаки на территорию России их новой целью может стать Белоруссия.

«В Белгородской области случилась откровенная провокация. Это происходило и на польско-белорусской границе, и на советско-польской, поэтому методы все достаточно хорошо известны», — заявил он.

Эксперт считает, что в дальнейшем украинские военные могут предпринять попытки сделать тоже самое на территории Белоруссии. По его словам, у ВСУ имеется подразделение, состоящее преимущественно из уроженцев Белоруссии, которое в случае необходимости может быть задействовано для осуществления террористической деятельности на территории республики.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов предложил создать единый штаб по охране границы с Украиной. Он указал, что в Белгородской области, подвергнувшейся атаке диверсантов, находится достаточно представителей силовых ведомств, однако они «не сведены в единую структуру и в единую систему».

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Марина Совина
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