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00:26, 26 мая 2023Россия

В России предложили создать единый штаб по охране границы с Украиной

РБК: депутат Картаполов предложил создать единый штаб по охране границы с Украиной

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов предложил создать единый штаб по охране границы с Украиной. Об этом сообщает РБК.

Он указал, что в Белгородской области, подвергнувшейся атаке диверсантов, находится достаточно представителей силовых ведомств, однако они «не сведены в единую структуру и в единую систему».

Марина Совина
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