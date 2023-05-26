В России предложили создать единый штаб по охране границы с Украиной

РБК: депутат Картаполов предложил создать единый штаб по охране границы с Украиной

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов предложил создать единый штаб по охране границы с Украиной. Об этом сообщает РБК.

Он указал, что в Белгородской области, подвергнувшейся атаке диверсантов, находится достаточно представителей силовых ведомств, однако они «не сведены в единую структуру и в единую систему».