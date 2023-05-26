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12:52, 26 мая 2023Экономика

Греф предложил унифицировать требования к бизнесу по льготным кредитам

Греф заявил о необходимости унифицировать требования к МСБ по льготным кредитам
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что требования к малому и среднему бизнесу по льготным кредитам нужно унифицировать. С таким предложением он выступил на форуме «Опоры России», сообщает «Прайм».

«Давайте посмотрим, что происходит с точки зрения кредитования. Мы научились кредитовать малый бизнес не так давно. Сегодня у нас порядка 80 процентов предприятий получают кредит за две минуты. Но если посмотреть в целом на Российскую Федерацию, только восемь процентов предприятий имеют доступ к кредитованию», — отметил Греф.

По его словам, 80 процентов кредитов — это кредиты с господдержкой, которые автоматизировать нереально. Греф пояснил, что разные ведомства принимают программы с абсолютно разными условиями. «Вся поддержка малому бизнесу сегодня крайне важна, но она очень сложна для реализации. Поэтому у нас предложение, конечно, серьезно посмотреть на это и унифицировать все меры поддержки», — добавил глава Сбера.

Греф также рассказал, что пару лет назад обсуждал с Минфином идею унификации мер поддержки в виде конструктора. Сейчас, по его словам, в России действует порядка 250 мер поддержки, и малые предприниматели зачастую не могут сориентироваться, какие меры использовать и куда обращаться.

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Варвара Кошечкина
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