ФСБ задержала экс-главу оборонного предприятия за мошенничество с госзаказом

ФСБ задержала экс-главу оборонного предприятия за махинации на четыре миллиона рублей

В Москве ФСБ задержала экс-главу авиаприборного ремонтного завода Ростовской области за мошенничество с гособоронзаказом. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суть мошенничества заключалась в фиктивном трудоустройстве работников на подконтрольное ему оборонное предприятие и махинациях с ремонтом военной техники. Общий ущерб от аферы оценивается в 4 миллиона рублей. После того как в отношении него завели семь уголовных дел, подозреваемый скрылся на территории Донбасса. 8 ноября он был объявлен в федеральный розыск.

28 ноября 2022 года следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении директора автозавода в Ингушетии, уличив его в махинациях на 17,8 миллиона рублей при получении бюджетного гранта в рамках национального проекта.