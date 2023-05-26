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10:59, 26 мая 2023Силовые структуры

ФСБ задержала экс-главу оборонного предприятия за мошенничество с госзаказом

ФСБ задержала экс-главу оборонного предприятия за махинации на четыре миллиона рублей

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве ФСБ задержала экс-главу авиаприборного ремонтного завода Ростовской области за мошенничество с гособоронзаказом. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суть мошенничества заключалась в фиктивном трудоустройстве работников на подконтрольное ему оборонное предприятие и махинациях с ремонтом военной техники. Общий ущерб от аферы оценивается в 4 миллиона рублей. После того как в отношении него завели семь уголовных дел, подозреваемый скрылся на территории Донбасса. 8 ноября он был объявлен в федеральный розыск.

28 ноября 2022 года следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении директора автозавода в Ингушетии, уличив его в махинациях на 17,8 миллиона рублей при получении бюджетного гранта в рамках национального проекта.

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Владимир Седов
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