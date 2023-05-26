Франция допустила подготовку ВСУ на F-16

Глава МИД Франции Колонна допустила вклад Парижа в подготовку ВСУ на истребителях F-16

Париж может поучаствовать в общей подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16, допустила глава МИД Франции Катрин Колонна. Ее слова приводит Corriere della Sera.

«Как сказал президент Эмманюэль Макрон, нет никакого табу [на обсуждение темы самолетов]. Но Украина изыскивает только самолеты F-16, которых у Франции нет», — сказала она.

Глава ведомства объяснила, что для обучения Парижу нужны пилоты, при этом необходимо отличать общую базовую подготовку от специфической по истребителям F-16. Тем не менее, по ее словам, можно предположить вклад французской стороны в общую подготовку украинских военных.

Ранее Пентагон призвал не считать истребители F-16 «волшебным оружием». Для защиты воздушного пространства потребуется большое количество военных самолетов, а также пилотов, которые умеют обращаться с ней.

