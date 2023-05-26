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18:40, 26 мая 2023Ценности

Российская стилистка назвала скрывающие полный живот платья на лето

Стилистка Малькова: скрыть полный живот можно с помощью платья с завышенной талией

Фото: Halay Alex / Shutterstock / Fotodom

Стилистка, куратор Fashion Factory School Валерия Малькова назвала россиянкам платья, с помощью которых можно скрыть полный живот летом. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

Так, эксперт посоветовала читательницам присмотреться к платьям моделей «Афина» с завышенной талией. По ее мнению, данный фасон поможет не только скрыть недостатки фигуры в области бедер, но и визуально сузить широкие плечи. «Платье "Афина" прекрасно корректирует не только область талии и живота, но и верхнюю часть фигуры», — отметила Малькова.

Кроме того, специалистка порекомендовала обратить внимание на платья модели «Гэтсби», которая характеризуется заниженной талией. Она объяснила, что при выборе подобного варианта необходимо обращать внимание на приталенный силуэт, но при этом не слишком облегающий.

В заключение собеседница издания предложила в своих образах подчеркивать талию с помощью тканевого пояса или ремня. В то же время она призвала избегать платьев, оформленных спереди пуговицами, поскольку они могут подчеркнуть лишний объем в области живота.

Ранее Валерия Малькова назвала россиянкам летнюю одежду, которая визуально портит фигуру. В первую очередь специалистка выделила тренд на голый живот. В связи с этим эксперт посоветовала с осторожностью выбирать кроп-топы и вещи с вырезами на талии.

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Мария Винар
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