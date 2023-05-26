В России стало меньше вредных выбросов

Вице-премьер Абрамченко: в России на 46 процентов сократился объем вредных выбросов

В период между 1990 и 2021 годами в России уменьшился объем вредных выбросов парниковых газов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

По ее словам, в указанный период объем выбросов снизился больше чем на 40 процентов. «Продолжаем работу и в рамках Монреальского протокола, направленного на защиту озонового слоя. По данным национального кадастра за 2021 год, России удалось сократить выбросы парниковых газов почти на 46 процентов по сравнению с базой 1990 года», — уточнила вице-премьер.

Абрамченко также раскритиковала предложение западных стран об ограничении добычи сырья в качестве решения проблемы загрязнения пластиком. По словам вице-премьера, в подобной ситуации нужно решать вопрос с отходами, которые с трудом подвергаются переработке.

Ранее Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы ради экологии. Политик заявила, что при производстве данного предмета гардероба расходуется слишком много водных ресурсов.