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02:53, 26 мая 2023Интернет и СМИ

В визите Мишустина в Китай увидели опровержение распространенного на Западе мифа

Publico: визит Мишустина в Пекин развеял миф США об экономическом поглощении России Китаем
СюжетСанкции против России:

Фото: Sputnik / Alexander Astafyev / Pool / Reuters

Визит российского премьер-министра Михаила Мишустина в Пекин опроверг распространенный в Европе и США миф о том, что Китай экономически «поглощает» Россию, ослабленную конфликтом на Украине и подвергнутую западным санкциям. Об этом пишет испанская газета Publico.

Издание указало на тот факт, что время поездки было выбрано не случайно. Уточняется, что визит российского премьера состоялся после прошедшего в минувшие выходные в Хиросиме саммита «Большой семерки» (G7). Кроме того, отмечается, что в ходе встречи Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином стороны говорили о «беспрецедентном» партнерстве и «новом уровне» двусторонних отношений.

По мнению автора материала, если раньше отказ Пекина осудить военный конфликт на Украине и ввести санкции против Москвы просто вызывал у Запада беспокойство, то теперь такая «сильная поддержка "фундаментальных интересов" России со стороны Китая, уже вызывает тревогу».

22 мая Михаил Мишустин прилетел в Китай, где принял участие в бизнес-форуме. Также политик встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета. Это первый официальный визит российского премьера в КНР в должности главы кабмина.

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Марина Совина
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